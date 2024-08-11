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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1753 года "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1753 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1753 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Грюнтхаль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1753 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Грюнтхальском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе WDA - MiM за 3700 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (1)
  • Höhn (1)
  • Janas (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (6)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность XF
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе CoinsNB - June 25, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша Шеляг 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1753 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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