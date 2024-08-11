Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1753 года "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Грюнтхаль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1753 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Грюнтхальском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе WDA - MiM за 3700 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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