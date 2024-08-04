Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1763 года ICS "Эльблонгский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1763 года ICS "Эльблонгский" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1763 года ICS "Эльблонгский" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: Numis Poland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (98) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1763 года "Эльблонгский" со знаком ICS. Это медная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 496 проданному на аукционе WDA - MiM за 2300 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (1)
  • DESA (1)
  • GGN (13)
  • Höhn (2)
  • Katz (7)
  • Künker (3)
  • MARCINIAK (21)
  • Niemczyk (6)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (5)
  • Numisbalt (2)
  • Numision (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (2)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stare Monety (3)
  • Stary Sklep (2)
  • WAG (2)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (7)
  • Wójcicki (6)
  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шеляг 1763 "Эльблонгский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Августа III Монеты Польши 1763 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск