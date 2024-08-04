Шеляг 1763 года ICS "Эльблонгский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1763 года "Эльблонгский" со знаком ICS. Это медная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 496 проданному на аукционе WDA - MiM за 2300 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

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