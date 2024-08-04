Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1763 года ICS "Эльблонгский" (Польша, Август III)
Фотография: Numis Poland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,62 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (98) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1763 года "Эльблонгский" со знаком ICS. Это медная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 496 проданному на аукционе WDA - MiM за 2300 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
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Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
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Дата 7 октября 2023
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Продавец Numisbalt
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Дата 1 июня 2023
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