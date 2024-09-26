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Шеляг 1750 года "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 1,8 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1750
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Губин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1750 года "Коронный". Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 71000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
Сохранность
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Где продать?
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