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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1750 года "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1750 года "Коронный" - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1750 года "Коронный" - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1750
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Губин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1750 года "Коронный". Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 71000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Шеляг 1750 "Коронный" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1750 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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