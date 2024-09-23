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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1763 года FLS "Эльблонгский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Разновидность: Чистое серебро

Аверс монеты - Шеляг 1763 года FLS "Эльблонгский" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1763 года FLS "Эльблонгский" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 0,62 гр
  • Чистого серебра (0,0199 oz) 0,6194 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1763 года "Эльблонгский" со знаком FLS. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7500 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

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Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность SP65 PCGS
Цена
1883 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 325 USD
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Шеляг 1763 "Эльблонгский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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