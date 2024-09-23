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Шеляг 1763 года FLS "Эльблонгский". Чистое серебро (Польша, Август III)
Разновидность: Чистое серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 0,62 гр
- Чистого серебра (0,0199 oz) 0,6194 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1763 года "Эльблонгский" со знаком FLS. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7500 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность SP65 PCGS
Цена
1883 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 325 USD
Где продать?
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