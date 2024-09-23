Шеляг 1763 года FLS "Эльблонгский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1763 года "Эльблонгский" со знаком FLS. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7500 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность UNC (3) Сохранность (слабы) SP65 (1) Сервис PCGS (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (2)