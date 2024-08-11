Шеляг 1763 года REOE "Гданьский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25285 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1840 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

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