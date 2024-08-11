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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1763 года REOE "Гданьский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Разновидность: Чистое серебро

Аверс монеты - Шеляг 1763 года REOE "Гданьский" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1763 года REOE "Гданьский" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 0,75 гр
  • Чистого серебра (0,0241 oz) 0,7492 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25285 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1840 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
1454 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
1123 $
Цена в валюте аукциона 4300 PLN
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность SP62 PCGS
Цена
******
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1763 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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