Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1763 года REOE "Гданьский". Чистое серебро (Польша, Август III)
Разновидность: Чистое серебро
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 0,75 гр
- Чистого серебра (0,0241 oz) 0,7492 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25285 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1840 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
1454 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
1123 $
Цена в валюте аукциона 4300 PLN
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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