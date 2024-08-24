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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1763 года ICS "Эльблонгский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Разновидность: Чистое серебро

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Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 0,62 гр
  • Чистого серебра (0,0199 oz) 0,6194 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1763 года "Эльблонгский" со знаком ICS. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7500 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Niemczyk (2)
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
1311 $
Цена в валюте аукциона 5100 PLN
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша Шеляг 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность SP64 PCGS
Цена
1883 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN

Где продать?

Для продажи Шеляг 1763 "Эльблонгский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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