Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1753 года EDC "Коронные" (Польша, Август III)

Аверс монеты - 2 дуката 1753 года EDC "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - 2 дуката 1753 года EDC "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,00 гр
  • Чистого золота (0,2025 oz) 6,3 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1753 года "Коронные" со знаком EDC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 25000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Leo Hamburger (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (5)
Польша 2 дуката 1753 EDC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 2 дуката 1753 EDC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
4591 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Польша 2 дуката 1753 EDC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 2 дуката 1753 EDC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Польша 2 дуката 1753 EDC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 2 дуката 1753 EDC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
Польша 2 дуката 1753 EDC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 2 дуката 1753 EDC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
7997 $
Цена в валюте аукциона 25000 PLN
Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 дуката 1753 EDC "Коронные" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша 2 дуката 1753 EDC "Коронные" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1753 "Коронные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Августа III Монеты Польши 1753 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 2 дуката Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск