2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 года G "Коронные" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 года "Коронные" со знаком G. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 919 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 23000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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