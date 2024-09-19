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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 года G "Коронные" (Польша, Август III)

Аверс монеты - 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 года G "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 года G "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,32 гр
  • Чистого золота (0,0961 oz) 2,988 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал 2-1/2 талера (1/2 августдора)
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 года "Коронные" со знаком G. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 919 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 23000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
3360 $
Цена в валюте аукциона 3150 EUR
Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1950 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность F
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Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность VF
Цена
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Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность VF
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Польша 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 "Коронные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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