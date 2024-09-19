Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 года G "Коронные" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,32 гр
- Чистого золота (0,0961 oz) 2,988 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал 2-1/2 талера (1/2 августдора)
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2-1/2 талера (1/2 августдора) 1753 года "Коронные" со знаком G. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 919 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 23000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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