Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 талеров (2 августдора) 1753 года G "Коронные" (Польша, Август III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,30 гр
- Чистого золота (0,3848 oz) 11,97 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал 10 талеров (2 августдора)
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 талеров (2 августдора) 1753 года "Коронные" со знаком G. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2140 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 19000 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Höhn (1)
- Künker (2)
- Leo Hamburger (1)
- Niemczyk (1)
- Stack's (1)
- WCN (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 21 июля 2005
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 талеров (2 августдора) 1753 "Коронные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск