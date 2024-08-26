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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 талеров (2 августдора) 1753 года G "Коронные" (Польша, Август III)

Аверс монеты - 10 талеров (2 августдора) 1753 года G "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - 10 талеров (2 августдора) 1753 года G "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3848 oz) 11,97 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал 10 талеров (2 августдора)
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 талеров (2 августдора) 1753 года "Коронные" со знаком G. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2140 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 19000 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2013.

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Польша 10 талеров (2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 талеров (2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
4502 $
Цена в валюте аукциона 19500 PLN
Польша 10 талеров (2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
3821 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Польша 10 талеров (2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 10 талеров (2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Heritage - August 3, 2017
Польша 10 талеров (2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Heritage - August 3, 2017
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Stack's - July 21, 2005
Польша 10 талеров (2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Stack's - July 21, 2005
Продавец Stack's
Дата 21 июля 2005
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша 10 талеров (2 августдора) 1753 G "Коронные" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 талеров (2 августдора) 1753 "Коронные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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