10 талеров (2 августдора) 1753 года G "Коронные" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 талеров (2 августдора) 1753 года "Коронные" со знаком G. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2140 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 19000 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2013.

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