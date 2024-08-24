Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тымф (18 грошей) 1753 года "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Тымф (18 грошей) 1753 года "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Тымф (18 грошей) 1753 года "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,479)
  • Вес 5,84 гр
  • Чистого серебра (0,0899 oz) 2,7974 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Тымф (18 грошей)
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (178)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тымф (18 грошей) 1753 года "Коронный". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 43000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • GGN (14)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (4)
  • Janas (5)
  • Künker (3)
  • MARCINIAK (26)
  • Monety i Medale (1)
  • Münzen Gut-Lynt (3)
  • Niemczyk (17)
  • Numedux (17)
  • Numimarket (7)
  • Numisbalt (5)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Rzeszowski DA (8)
  • Spink (1)
  • Stary Sklep (12)
  • Stephen Album (1)
  • UBS (1)
  • WCN (30)
  • WDA - MiM (8)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (5)
  • Wu-eL (1)
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Тымф (18 грошей) 1753 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Августа III Монеты Польши 1753 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Тымф (18 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск