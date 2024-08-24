Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тымф (18 грошей) 1753 года "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,479)
- Вес 5,84 гр
- Чистого серебра (0,0899 oz) 2,7974 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Тымф (18 грошей)
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (178)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тымф (18 грошей) 1753 года "Коронный". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 43000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
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Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
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Дата 6 декабря 2023
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 13 октября 2023
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Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
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