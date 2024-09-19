Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1753 года ""8 GR"" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,687)
- Вес 7,31 гр
- Чистого серебра (0,1615 oz) 5,022 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (185) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1753 года ""8 GR"". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Monety i Medale Romuald Sawicz за 10000 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2023.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
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Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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