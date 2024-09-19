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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1753 года ""8 GR"" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1753 года ""8 GR"" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1753 года ""8 GR"" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,687)
  • Вес 7,31 гр
  • Чистого серебра (0,1615 oz) 5,022 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (185) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1753 года ""8 GR"". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Monety i Medale Romuald Sawicz за 10000 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 GR"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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