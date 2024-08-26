Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1753 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,757)
- Вес 29,23 гр
- Чистого серебра (0,7114 oz) 22,1271 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Талер
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1753 года "Коронный" со знаком EDC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1270 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2006.
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Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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