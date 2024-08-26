Талер 1753 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1753 года "Коронный" со знаком EDC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1270 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2006.

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