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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1753 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Талер 1753 года EDC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Талер 1753 года EDC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,757)
  • Вес 29,23 гр
  • Чистого серебра (0,7114 oz) 22,1271 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Талер
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1753 года "Коронный" со знаком EDC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1270 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2006.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (1)
Польша Талер 1753 EDC "Коронный" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
1109 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Польша Талер 1753 EDC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Талер 1753 EDC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
1013 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1753 EDC "Коронный" на аукционе Künker - July 1, 2014
Продавец Künker
Дата 1 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1753 EDC "Коронный" на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1753 EDC "Коронный" на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1753 EDC "Коронный" на аукционе Gorny & Mosch - March 17, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1753 EDC "Коронный" на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1753 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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