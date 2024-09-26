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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1753 года "Коронный". Надпись "1/2 Sz" (Польша, Август III)

Разновидность: Надпись "1/2 Sz"

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1753 года "Коронный" Надпись "1/2 Sz" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1753 года "Коронный" Надпись "1/2 Sz" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,291)
  • Вес 2,16 гр
  • Чистого серебра (0,0202 oz) 0,6286 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1753 года "Коронный". Надпись "1/2 Sz". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 13000 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
848 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1753 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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