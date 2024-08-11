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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1753 года "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Талер 1753 года "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Талер 1753 года "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,757)
  • Вес 29,23 гр
  • Чистого серебра (0,7114 oz) 22,1271 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Талер
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1753 года "Коронный". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1153 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.

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Польша Талер 1753 "Коронный" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
9336 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Польша Талер 1753 "Коронный" на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
5571 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Польша Талер 1753 "Коронный" на аукционе M&M Basel - March 5, 2001
Продавец M&M Basel
Дата 5 марта 2001
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Талер 1753 "Коронный" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1753 "Коронный" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1753 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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