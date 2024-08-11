Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1753 года "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,757)
- Вес 29,23 гр
- Чистого серебра (0,7114 oz) 22,1271 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Талер
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1753 года "Коронный". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1153 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.
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Продавец M&M Basel
Дата 5 марта 2001
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