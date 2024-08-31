Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1753 года ""8 gr"" (Польша, Август III)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,687)
- Вес 7,31 гр
- Чистого серебра (0,1615 oz) 5,022 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1753 года ""8 gr"". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9750 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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