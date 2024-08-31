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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1753 года ""8 gr"" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1753 года ""8 gr"" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1753 года ""8 gr"" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,687)
  • Вес 7,31 гр
  • Чистого серебра (0,1615 oz) 5,022 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1753 года ""8 gr"". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9750 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

Сохранность
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 ""8 gr"" на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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