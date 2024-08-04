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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1753 года EDC "Коронные" (Польша, Август III)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,757)
  • Вес 14,62 гр
  • Чистого серебра (0,3558 oz) 11,0673 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Полталера
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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