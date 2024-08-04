Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1753 года EDC "Коронные" (Польша, Август III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,757)
- Вес 14,62 гр
- Чистого серебра (0,3558 oz) 11,0673 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Полталера
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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