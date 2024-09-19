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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1753 года "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Полторак 1753 года "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Полторак 1753 года "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,203)
  • Вес 1,08 гр
  • Чистого серебра (0,007 oz) 0,2192 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Полторак
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1753 года "Коронный". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1719 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3500 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
920 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе WAG - May 10, 2015
Продавец WAG
Дата 10 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе Künker - March 12, 2015
Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе WAG - January 4, 2015
Продавец WAG
Дата 4 января 2015
Сохранность AU
Цена
Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Полторак 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность MS63
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полторак 1753 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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