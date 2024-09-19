Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1753 года "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,203)
- Вес 1,08 гр
- Чистого серебра (0,007 oz) 0,2192 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Полторак
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1753 года "Коронный". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1719 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3500 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- GGN (1)
- Künker (3)
- MARCINIAK (3)
- Niemczyk (2)
- WAG (2)
- WCN (12)
- WDA - MiM (3)
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полторак 1753 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск