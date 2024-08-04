Шеляг 1753 года WR "Гданьский". Золото (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1753 года "Гданьский" со знаком WR. Золото. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 683 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 44500 PLN. Торги состоялись 24 июня 2022.

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