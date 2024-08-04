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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1753 года WR "Гданьский". Золото (Польша, Август III)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Шеляг 1753 года WR "Гданьский" Золото - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1753 года WR "Гданьский" Золото - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 1,75 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1753 года "Гданьский" со знаком WR. Золото. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 683 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 44500 PLN. Торги состоялись 24 июня 2022.

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Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
9958 $
Цена в валюте аукциона 44500 PLN
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность VF
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шеляг 1753 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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