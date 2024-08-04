Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1753 года WR "Гданьский". Золото (Польша, Август III)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 1,75 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1753 года "Гданьский" со знаком WR. Золото. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 683 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 44500 PLN. Торги состоялись 24 июня 2022.
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