Двузлотовка (8 грошей) 1753 года EC ""8 GR"" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1753 года ""8 GR"" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64558 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 24 марта 2021.

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