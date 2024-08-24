Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1753 года EC ""8 GR"" (Польша, Август III)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,687)
- Вес 7,31 гр
- Чистого серебра (0,1615 oz) 5,022 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (154) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1753 года ""8 GR"" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64558 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 24 марта 2021.
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Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
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Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
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Дата 17 марта 2024
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Дата 17 марта 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 18 января 2024
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
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Сохранность UNC
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Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 25 ноября 2023
Сохранность AU
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Дата 25 ноября 2023
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Дата 7 октября 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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