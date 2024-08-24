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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1753 года EC ""8 GR"" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1753 года EC ""8 GR"" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1753 года EC ""8 GR"" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,687)
  • Вес 7,31 гр
  • Чистого серебра (0,1615 oz) 5,022 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (154) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1753 года ""8 GR"" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64558 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 24 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность AU
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1753 EC ""8 GR"" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Где продать?

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