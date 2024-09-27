Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1753 года "Коронные" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,757)
- Вес 14,62 гр
- Чистого серебра (0,3558 oz) 11,0673 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Полталера
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1753 года "Коронные". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 19000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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