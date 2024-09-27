Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1753 года "Коронные" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Полталера 1753 года "Коронные" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Полталера 1753 года "Коронные" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,757)
  • Вес 14,62 гр
  • Чистого серебра (0,3558 oz) 11,0673 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Полталера
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1753 года "Коронные". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 19000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Künker (1)
  • Leo Hamburger (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (2)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Полталера 1753 "Коронные" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полталера 1753 "Коронные" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1385 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша Полталера 1753 "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Полталера 1753 "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
5654 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Польша Полталера 1753 "Коронные" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Полталера 1753 "Коронные" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полталера 1753 "Коронные" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Полталера 1753 "Коронные" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полталера 1753 "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Полталера 1753 "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полталера 1753 "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Полталера 1753 "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полталера 1753 "Коронные" на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полталера 1753 "Коронные" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Полталера 1753 "Коронные" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полталера 1753 "Коронные" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Полталера 1753 "Коронные" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Полталера 1753 "Коронные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Августа III Монеты Польши 1753 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Полталера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск