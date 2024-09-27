Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1753 года "Коронный". Надпись "Sz" (Польша, Август III)
Разновидность: Надпись "Sz"
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 4,32 гр
- Чистого серебра (0,0433 oz) 1,3478 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1753 года "Коронный". Надпись "Sz". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3141 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 20000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Janas
Дата 23 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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