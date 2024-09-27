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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1753 года "Коронный". Надпись "Sz" (Польша, Август III)

Разновидность: Надпись "Sz"

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1753 года "Коронный" Надпись "Sz" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1753 года "Коронный" Надпись "Sz" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 4,32 гр
  • Чистого серебра (0,0433 oz) 1,3478 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1753 года "Коронный". Надпись "Sz". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3141 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 20000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 560 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Janas - March 23, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Janas - March 23, 2019
Продавец Janas
Дата 23 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1753 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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