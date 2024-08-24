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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1753 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Дукат 1753 года EDC "Коронный" - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Дукат 1753 года EDC "Коронный" - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,50 гр
  • Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Дукат
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1753 года "Коронный" со знаком EDC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 82000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
26396 $
Цена в валюте аукциона 82000 PLN
Польша Дукат 1753 EDC "Коронный" на аукционе Rauch - December 7, 2010
Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2010
Сохранность XF
Цена
6399 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Польша Дукат 1753 EDC "Коронный" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1753 EDC "Коронный" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1753 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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