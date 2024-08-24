Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1753 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,50 гр
- Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Дукат
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1753 года "Коронный" со знаком EDC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 82000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
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