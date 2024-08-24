Дукат 1753 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1753 года "Коронный" со знаком EDC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 82000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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