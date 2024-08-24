Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1753 года "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: Bereska Numizmatyka
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,9 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал 1 грош
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Губин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1753 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе WDA - MiM за 3900 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Bereska (1)
- Grün (1)
- Höhn (2)
- MARCINIAK (4)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Russiancoin (1)
- WDA - MiM (2)
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bereska
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 грош 1753 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск