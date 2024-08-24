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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1753 года "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - 1 грош 1753 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - 1 грош 1753 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал 1 грош
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Губин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1753 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе WDA - MiM за 3900 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе Bereska - January 27, 2021
Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе Bereska - January 27, 2021
Продавец Bereska
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
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Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1753 "Коронный" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1753 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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