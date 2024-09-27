Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1763 года DB "Торуньский" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 2,34 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7301 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1763 года "Торуньский" со знаком DB. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 15000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
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