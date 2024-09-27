Шестак (6 грошей) 1763 года DB "Торуньский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1763 года "Торуньский" со знаком DB. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 15000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность XF (1) VF (1) F (1)