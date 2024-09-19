Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1763 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 2,94 гр
- Чистого серебра (0,0295 oz) 0,9173 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2428 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 12000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Сохранность MS64 NGC
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 6 июня 2023
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