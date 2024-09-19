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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1763 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1763 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1763 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 2,94 гр
  • Чистого серебра (0,0295 oz) 0,9173 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2428 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 12000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (12)
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность F
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

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