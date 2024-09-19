Шестак (6 грошей) 1763 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2428 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 12000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

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