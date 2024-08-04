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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1763 года DB "Торуньский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Разновидность: Чистое серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 2,34 гр
  • Чистого серебра (0,0752 oz) 2,3377 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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