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Шестак (6 грошей) 1763 года DB "Торуньский". Чистое серебро (Польша, Август III)
Разновидность: Чистое серебро
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 2,34 гр
- Чистого серебра (0,0752 oz) 2,3377 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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