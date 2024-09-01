Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1763 года "Торуньский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1763 года "Торуньский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1763 года "Торуньский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 2,34 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7301 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1763 года "Торуньский". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 979 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 15000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
1775 $
Цена в валюте аукциона 6800 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
627 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1763 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Шестак (6 грошей) 1763 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1763 "Торуньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Августа III Монеты Польши 1763 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шестак (6 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск