Шестак (6 грошей) 1763 года ICS "Эльблонгский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1763 года "Эльблонгский" со знаком ICS. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 46000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность UNC (2) AU (1) XF (4) VF (3) Сохранность (слабы) MS66 (1) AU53 (1) Сервис NGC (1) PCGS (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (2)