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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1763 года ICS "Эльблонгский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1763 года ICS "Эльблонгский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1763 года ICS "Эльблонгский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 2,94 гр
  • Чистого серебра (0,0295 oz) 0,9173 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1763 года "Эльблонгский" со знаком ICS. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 46000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

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Польша Шестак (6 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2121 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
964 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша Шестак (6 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Шестак (6 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Шестак (6 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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