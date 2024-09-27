Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1763 года ICS "Эльблонгский" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 2,94 гр
- Чистого серебра (0,0295 oz) 0,9173 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1763 года "Эльблонгский" со знаком ICS. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 46000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
964 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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