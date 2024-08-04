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Тымф (18 грошей) 1763 года FLS "Эльблонгский". "Secund" (Польша, Август III)
Разновидность: "Secund"
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,479)
- Вес 6,1 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9219 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Тымф (18 грошей)
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тымф (18 грошей) 1763 года "Эльблонгский" со знаком FLS. "Secund". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 29000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
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