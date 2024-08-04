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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тымф (18 грошей) 1763 года FLS "Эльблонгский". "Secund" (Польша, Август III)

Разновидность: "Secund"

Аверс монеты - Тымф (18 грошей) 1763 года FLS "Эльблонгский" "Secund" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Тымф (18 грошей) 1763 года FLS "Эльблонгский" "Secund" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,479)
  • Вес 6,1 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9219 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Тымф (18 грошей)
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тымф (18 грошей) 1763 года "Эльблонгский" со знаком FLS. "Secund". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 29000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

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Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
7213 $
Цена в валюте аукциона 36000 PLN
Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
9086 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Тымф (18 грошей) 1763 "Эльблонгский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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