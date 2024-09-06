Трояк (3 гроша) 1763 года FLS "Эльблонский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1763 года "Эльблонский" со знаком FLS. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 20000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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