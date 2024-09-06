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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1763 года FLS "Эльблонский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1763 года FLS "Эльблонский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1763 года FLS "Эльблонский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,291)
  • Вес 1,53 гр
  • Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4452 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1763 года "Эльблонский" со знаком FLS. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 20000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
424 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
709 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность MS64+ PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе Künker - July 24, 2014
Продавец Künker
Дата 24 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1763 "Эльблонский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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