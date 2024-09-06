Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1763 года FLS "Эльблонский" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,291)
- Вес 1,53 гр
- Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4452 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1763 года "Эльблонский" со знаком FLS. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 20000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность MS64+ PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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