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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1763 года REOE "Гданьский". Золото (Польша, Август III)

Разновидность: Золото

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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