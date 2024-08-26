Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1763 года REOE "Гданьский". Золото (Польша, Август III)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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