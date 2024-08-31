Трояк (3 гроша) 1763 года SB "Торуньский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1763 года "Торуньский" со знаком SB. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7750 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность VF (2) Сохранность (слабы) VF35 (1) Сервис NGC (1)