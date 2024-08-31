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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1763 года SB "Торуньский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1763 года SB "Торуньский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1763 года SB "Торуньский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,291)
  • Вес 1,53 гр
  • Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4452 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1763 года "Торуньский" со знаком SB. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7750 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 SB "Торуньский" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1763 SB "Торуньский" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
1778 $
Цена в валюте аукциона 7750 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1763 SB "Торуньский" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - November 30, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1763 SB "Торуньский" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - November 30, 2019
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 30 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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