Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1763 года SB "Торуньский" (Польша, Август III)
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Серебро (0,291)
- Вес 1,53 гр
- Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4452 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1763 года "Торуньский" со знаком SB. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7750 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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