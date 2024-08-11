Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Тымф (18 грошей) 1763 года FLS "Эльблонгский". "Sec" (Польша, Август III)
Разновидность: "Sec"
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,479)
- Вес 6,1 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9219 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Тымф (18 грошей)
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тымф (18 грошей) 1763 года "Эльблонгский" со знаком FLS. "Sec". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 50000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
8047 $
Цена в валюте аукциона 31000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
12550 $
Цена в валюте аукциона 50000 PLN
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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