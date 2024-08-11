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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тымф (18 грошей) 1763 года FLS "Эльблонгский". "Sec" (Польша, Август III)

Разновидность: "Sec"

Аверс монеты - Тымф (18 грошей) 1763 года FLS "Эльблонгский" "Sec" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Тымф (18 грошей) 1763 года FLS "Эльблонгский" "Sec" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,479)
  • Вес 6,1 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9219 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Тымф (18 грошей)
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тымф (18 грошей) 1763 года "Эльблонгский" со знаком FLS. "Sec". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 50000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

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Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
8047 $
Цена в валюте аукциона 31000 PLN
Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
12550 $
Цена в валюте аукциона 50000 PLN
Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
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Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Тымф (18 грошей) 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Тымф (18 грошей) 1763 "Эльблонгский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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