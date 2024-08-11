Тымф (18 грошей) 1763 года FLS "Эльблонгский". "Sec" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Тымф (18 грошей) 1763 года "Эльблонгский" со знаком FLS. "Sec". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 50000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

Сохранность UNC (1) AU (1) XF (3) Сохранность (слабы) MS65 (1) AU58 (1) Сервис NGC (1) PCGS (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)