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Трояк (3 гроша) 1763 года "Торуньский" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,291)
- Вес 1,53 гр
- Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4452 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1763 года "Торуньский". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2800 PLN. Торги состоялись 11 июня 2017.
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
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