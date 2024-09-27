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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1763 года "Торуньский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1763 года "Торуньский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1763 года "Торуньский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,291)
  • Вес 1,53 гр
  • Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4452 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1763 года "Торуньский". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2800 PLN. Торги состоялись 11 июня 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1763 "Торуньский" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1763 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1763 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1763 "Торуньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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