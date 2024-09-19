Трояк (3 гроша) 1763 года FLS "Эльблонский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1763 года "Эльблонский" со знаком FLS. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе WDA - MiM за 12500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

Сохранность UNC (2) XF (2) Сохранность (слабы) MS62 (1) Сервис NGC (1)