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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1763 года FLS "Эльблонский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Разновидность: Чистое серебро

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1763 года FLS "Эльблонский" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1763 года FLS "Эльблонский" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 1,53 гр
  • Чистого серебра (0,0491 oz) 1,5285 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1763 года "Эльблонский" со знаком FLS. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе WDA - MiM за 12500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
3080 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1763 FLS "Эльблонский" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
1818 $
Цена в валюте аукциона 6600 PLN
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1763 "Эльблонский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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