Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1763 года FLS "Эльблонский". Чистое серебро (Польша, Август III)
Разновидность: Чистое серебро
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 1,53 гр
- Чистого серебра (0,0491 oz) 1,5285 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1763 года "Эльблонский" со знаком FLS. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе WDA - MiM за 12500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WDA - MiM (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
1818 $
Цена в валюте аукциона 6600 PLN
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