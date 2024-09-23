Трояк (3 гроша) 1763 года DB "Торуньский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1763 года "Торуньский" со знаком DB. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 981 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4100 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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