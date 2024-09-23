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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1763 года DB "Торуньский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1763 года DB "Торуньский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1763 года DB "Торуньский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,291)
  • Вес 1,53 гр
  • Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4452 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1763 года "Торуньский" со знаком DB. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 981 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4100 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность F
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Numis Poland - May 22, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1763 DB "Торуньский" на аукционе Numis Poland - May 22, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1763 "Торуньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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