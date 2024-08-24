Злотовка (30 грошей) 1763 года REOE "Гданьская" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1763 года "Гданьская" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2128 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2009.

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