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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (30 грошей) 1763 года REOE "Гданьская" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Злотовка (30 грошей) 1763 года REOE "Гданьская" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Злотовка (30 грошей) 1763 года REOE "Гданьская" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 9,85 гр
  • Чистого серебра (0,1583 oz) 4,925 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Злотовка (30 грошей)
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1763 года "Гданьская" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2128 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
711 $
Цена в валюте аукциона 2850 PLN
Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF45 NNC
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность MS63 NGC
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Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Польша Злотовка (30 грошей) 1763 REOE "Гданьская" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

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