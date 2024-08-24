Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (30 грошей) 1763 года REOE "Гданьская" (Польша, Август III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 9,85 гр
- Чистого серебра (0,1583 oz) 4,925 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Злотовка (30 грошей)
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1763 года "Гданьская" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2128 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF45 NNC
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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