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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1763 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1763 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1763 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,291)
  • Вес 1,53 гр
  • Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4452 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1925 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе DESA - October 15, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе DESA - October 15, 2022
Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность F
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Numis Poland - May 22, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Numis Poland - May 22, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1763 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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