Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1763 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,291)
- Вес 1,53 гр
- Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4452 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1925 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2021
Сохранность F
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
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Где продать?
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