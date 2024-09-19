Шестак (6 грошей) 1763 года REOE "Гданьский". Золото (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Золото. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2537 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 30000 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2016.

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