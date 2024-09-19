Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1763 года REOE "Гданьский". Золото (Польша, Август III)
Разновидность: Золото
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Золото. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2537 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 30000 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2016.
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
33600 $
Цена в валюте аукциона 33600 USD
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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