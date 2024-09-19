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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1763 года REOE "Гданьский". Золото (Польша, Август III)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1763 года REOE "Гданьский" Золото - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1763 года REOE "Гданьский" Золото - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 2,94 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Золото. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2537 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 30000 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2016.

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Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
33600 $
Цена в валюте аукциона 33600 USD
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе UBS - January 23, 2006
Продавец UBS
Дата 23 января 2006
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Шестак (6 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1763 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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