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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 талеров (2 августдора) 1756 года EC "Коронные" (Польша, Август III)

Аверс монеты - 10 талеров (2 августдора) 1756 года EC "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - 10 талеров (2 августдора) 1756 года EC "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3848 oz) 11,97 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал 10 талеров (2 августдора)
  • Год 1756
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 талеров (2 августдора) 1756 года "Коронные" со знаком EC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4432 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 23000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD
Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность XF
Цена
6837 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Chaponnière - May 21, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе CNG - October 7, 2015
Продавец CNG
Дата 7 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Spink - July 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 июля 2015
Сохранность F
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 талеров (2 августдора) 1756 EC "Коронные" на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров (2 августдора) 1756 "Коронные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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