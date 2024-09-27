Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 талеров (2 августдора) 1756 года EC "Коронные" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,30 гр
- Чистого золота (0,3848 oz) 11,97 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал 10 талеров (2 августдора)
- Год 1756
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 талеров (2 августдора) 1756 года "Коронные" со знаком EC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4432 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 23000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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