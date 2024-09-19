Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1756 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: Numis Poland
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,50 гр
- Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Дукат
- Год 1756
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1756 года "Коронный" со знаком EDC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2204 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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