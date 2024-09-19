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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1756 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Дукат 1756 года EDC "Коронный" - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Дукат 1756 года EDC "Коронный" - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Numis Poland

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,50 гр
  • Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Дукат
  • Год 1756
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1756 года "Коронный" со знаком EDC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2204 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
3214 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
3001 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1756 EDC "Коронный" на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1756 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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