Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1756 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,757)
- Вес 29,23 гр
- Чистого серебра (0,7114 oz) 22,1271 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Талер
- Год 1756
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1756 года "Коронный" со знаком EDC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Numisbalt за 7500 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
5933 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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