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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1756 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Талер 1756 года EDC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Талер 1756 года EDC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,757)
  • Вес 29,23 гр
  • Чистого серебра (0,7114 oz) 22,1271 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Талер
  • Год 1756
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1756 года "Коронный" со знаком EDC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Numisbalt за 7500 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

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Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
534 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
5933 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
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Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU
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Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
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Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
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Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Талер 1756 EDC "Коронный" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1756 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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