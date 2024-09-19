Талер 1756 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1756 года "Коронный" со знаком EDC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Numisbalt за 7500 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

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