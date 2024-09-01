Полторак 1756 года EC "Коронный" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1756 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 550 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

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