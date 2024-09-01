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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1756 года EC "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Полторак 1756 года EC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Полторак 1756 года EC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,203)
  • Вес 1,08 гр
  • Чистого серебра (0,007 oz) 0,2192 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Полторак
  • Год 1756
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1756 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 550 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Полторак 1756 EC "Коронный" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полторак 1756 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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