Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1756 года EC "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,203)
- Вес 1,08 гр
- Чистого серебра (0,007 oz) 0,2192 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Полторак
- Год 1756
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1756 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 550 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.
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Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
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Дата 10 декабря 2022
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Дата 13 октября 2022
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Дата 28 мая 2022
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