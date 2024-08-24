5 талеров (1 августдор) 1756 года EC "Коронные" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 талеров (1 августдор) 1756 года "Коронные" со знаком EC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4433 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.

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