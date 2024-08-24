Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 талеров (1 августдор) 1756 года EC "Коронные" (Польша, Август III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,65 гр
- Чистого золота (0,1924 oz) 5,985 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал 5 талеров (1 августдор)
- Год 1756
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 талеров (1 августдор) 1756 года "Коронные" со знаком EC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4433 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
5520 $
Цена в валюте аукциона 5520 USD
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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