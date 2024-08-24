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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 талеров (1 августдор) 1756 года EC "Коронные" (Польша, Август III)

Аверс монеты - 5 талеров (1 августдор) 1756 года EC "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - 5 талеров (1 августдор) 1756 года EC "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (0,1924 oz) 5,985 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал 5 талеров (1 августдор)
  • Год 1756
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 талеров (1 августдор) 1756 года "Коронные" со знаком EC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4433 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
4425 $
Цена в валюте аукциона 4100 EUR
Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
5520 $
Цена в валюте аукциона 5520 USD
Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Spink - December 1, 2015
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Hess Divo - November 17, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 5 талеров (1 августдор) 1756 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров (1 августдор) 1756 "Коронные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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