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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двузлотовка (8 грошей) 1756 года ""8 GR"" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1756 года ""8 GR"" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Двузлотовка (8 грошей) 1756 года ""8 GR"" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,687)
  • Вес 7,31 гр
  • Чистого серебра (0,1615 oz) 5,022 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1756
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1756 года ""8 GR"". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 989 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6800 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2018.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Stephen Album (1)
  • WCN (2)
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1756 ""8 GR"" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1756 ""8 GR"" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1756 ""8 GR"" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
521 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1756 ""8 GR"" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1756 ""8 GR"" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1756 ""8 GR"" на аукционе Stephen Album - May 17, 2014
Продавец Stephen Album
Дата 17 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1756 ""8 GR"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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