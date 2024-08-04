Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двузлотовка (8 грошей) 1756 года ""8 GR"" (Польша, Август III)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро (0,687)
- Вес 7,31 гр
- Чистого серебра (0,1615 oz) 5,022 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1756
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двузлотовка (8 грошей) 1756 года ""8 GR"". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 989 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6800 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2018.
Сохранность
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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