Монеты Станислава Августа Понятовского

Станислав Август Понятовский, герб Циолек (телёнок), был последним королем Речи Посполитой (1764-1795). Родился 17 января 1732 года в Волчине, сейчас деревня Каменецкого района, Брестской области Беларуси. Его звали Станислав Антони. После своей коронации он взял второе имя Август. В молодости Станислав получил всестороннее и основательное образование. В 1750-х гг. Понятовский, в качестве посланника короля Речи Посполитой Августа III, находился в Петербурге, где у него состоялся роман с великой княгиней Екатериной - будущей императрицей Российской империи Екатериной II. Это знакомство оказалось очень полезным. В 1764 году, при поддержке императрицы Екатерины II, он занял польский трон. В этот период деятельность Понятовского была тесно связана с влиятельным семейством Чарторыйских. Через некоторое время появились противоречия между политикой Станислава Августа и "Фамилией" (фракцией) Чарторыйских. Вначале король пытался проводить независимую политика политических реформ. Однако перед лицом оппозиции со стороны России, Пруссии и Австрии он отказался от своих амбициозных планов. Во время тридцатилетнего правления Станислава Августа Понятовского Польша пережила большое количество исторических потрясений. Король был пассивным наблюдателем за этими событиями, а иногда и их участником вопреки своей воле. Это относится к таким событиям, как: Барская конфедерация (1768-1772), Первый раздел Польши (1772), Война с Россией (1792), второй раздел Польши (1793), восстание Костюшко (1794) и третий раздел Польши (1795). Понятовский играл ведущую роль во время Четырехлетнего сейма (1788-1792) как один из основных авторов Конституции от 3 мая 1791 года. Имея очень ограниченные возможности влиять на ход политических событий, король сосредоточился на культурной деятельности. Среди наиболее известных из его достижений в этой области: основание Национального театра в Варшаве и первого польского журнала "Монитор", организация знаменитых "Четверговых обедов", для польских писателей, ученых и интеллектуалов, а также поддержка талантливых художников. После третьего раздела Польши Станислав Август отрекся от престола (1795). Он умер 12 февраля 1798 года в Санкт-Петербурге. По сей день оценка правления последнего короля Речи Посполитой является предметом споров среди историков.



Городская чеканка



Во времена Станислава Августа в Польше было четыре монетных двора: два городских - в Гданьске и Торуни, и два государственных - в Кракове и Варшаве. Из них первые три функционировали только в начальный период правления Станислава Августа Понятовского. Монетный двор в Варшаве работал до самого конца, до 1795 года.



Тогда монетный двор в Гданьске выпустил:

- шеляги (1765 и 1766)

- трояки (1765 и 1766)

- шестаки (1764 и 1765)

- оловянные образцы двухзлотовой монеты (1767) и дуката (1765)



Монетная продукция монетного двора города Торунь:

- шеляги (1765)

- трояки (1764 и 1765)

- шестаки (1765)



Гданьские и Торуньские эмиссии монет не соответствовали планам короля, который задумал большую денежную реформу. В результате он потребовал, чтобы города королевской Пруссии подписали привилегии на чеканку монет. Города отказались, заявив, что они чеканили монеты законно и официально с 1457 года. Однако король не собирался сдаваться. В 1767 году Гданьск, Торунь и Эльблонг были вызваны в королевский суд, чтобы решить вопросы нелегальной эмиссии монет во время правления Августа III Саксонского. Городам Королевской Пруссии был фактически предъявлен ультиматум: если они откажутся от своих прав на чеканку, то процесс будет прекращен. Города согласились с выдвинутым требованием, и король, наконец, смог провести денежную реформу.



Денежные реформы



Первая реформа короля вступила в силу в 1766 году. Государство присоединилось к денежной системе, действовавшей с 1753 года в Австрии, южных немецких землях и Саксонии, которая была основана на голландском дукате и талере, который чеканился в количестве 10 штук из кёльнской марки (233,855 грамма) чистого серебра. Талер Станислава Августа был разделен на восемь злотых. Злотый, в свою очередь, содержал четыре серебряных гроша. Талер был разделен на 32 серебряных гроша. Отношение серебряного гроша к медному было установлено в соотношении 1 к 7 ½. Основными единицами были талеры, злотые и гроши. Были выпущены и более мелкие номиналы основных денежных единиц, такие как полуталеры, двузлотовки, полузлотовки (два гроша), и трояки среди серебряных монет, полугроши и шеляги среди медных монет. В результате реформы в обращение в Польше поступили новые монеты - эстетически красивые и и полновесные. Последнее, однако, оказалось проблемой. В Пруссии, соседней с Польшей государством, чеканка была иной. В Речи Посполитой чеканилось 10 талеров из кёльнской марки, в Королевстве Пруссия - 14. Поэтому польские талеры имели более высокую ценность, чем прусские. В результате это привело к массовому вывозу польских монет из Речи Посполитой и ввоз в Польшу прусских монет более низкой стоимости. Кроме того, в 1765 году Фридрих II Гогенцоллерн инициировал крупномасштабное производство поддельных польских монет. Как следствие, это еще больше увеличило количество серебра, "вывезенного" из Польши.



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В 1780-х годах польские власти отреагировали на описанную выше ситуацию. В 1782 году был запрещён вывоз монет польской чеканки за пределы страны, а в 1787 году была проведена еще одна денежная реформа. Курс дуката был изменен с 16 ¾ злотых на 18 злотых, что было в соответствии с его рыночной стоимостью. В свою очередь, монетный курс злотого был повышен с 80 до 83 ½ от кёльнской марки. Этот шаг значительно снизил прибыль от перечеканки польских серебряных монет в прусские. Талер по-прежнему состоял из восьми злотых. Однако в нем было меньше серебра, так как стандарт злотого был понижен. Вторая реформа положила конец выпуску серебряных грошей и полузлотовок. В обращение была введена новая серебряная монета с необычным (на польском языке) обозначением нарицательной стоимости - 10 грошей медных.



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Восстание Костюшко в 1794 г. привело к третьей и последней денежной реформе Станислава Августа Понятовского. Это было связано с необходимостью обеспечить повстанческую армию финансовыми средствами. Основные действия реформы:



- курс чеканки был изменен с 83 ½ до 84 ½ злотых с кёльнской марки

- появились 6-злотовые талеры вместо 8-злотовых

- была выпущена новая монета в 6 медных грошей. Это была монета из биллона



Денежная система, введенная в Речи Посполитой в 1794 году, сделала польскую монету менее ценной, чем прусская монета, с точки зрения содержания серебра. Этим можно было воспользоваться, взяв прусскую монету и перечеканив её в польскую. Однако эта идея не была реализована. В следующем году польское государство прекратило свое существование.



Ян Филипп Хольцхауссер и королевское золото



Правление последнего короля Речи Посполитой оценивается по-разному, часто очень критически. Однако нельзя отрицать, Станислав Август Понятовский вывел польскую чеканку из застоя и хаоса саксонской эпохи. Благодаря его монетарной политике в республике появились стабильные и полноценные деньги. Король лично повлиял как на реформы денежной системы, так и на художественный вид самих монет.



Монеты Станислава Августа являются примером классицизма в его лучшем проявлении. Основная заслуга в этом принадлежит Джону Филиппу Хольцхаузеру (1741-1792), который с 1766 года работал на Варшавском монетном дворе в качестве гравера монетных штемпелей. После смерти Хольцхаузера его преемником на этом посту стал Ян Якуб Райхель, который работал вместе с мастером с 1787 года. Примером гравировального искусства классицизма в его лучшем проявлении являются дукаты Станислава Августа, которые чеканились до 1795 года. Кроме того, во время восстания Костюшко были введены два новых номинала: станиславдоры - монеты в 3 дуката и полустаниславдоры достоинством в 1 ½ дуката.



Дариуш Маржента