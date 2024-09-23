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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Станислава Августа Понятовского

Всего добавлено монет: 383

Период чеканки Станислава II Августа
Каталог монет Станислав II Август 1764-1795
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Монеты Станислава II Августа с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Талер 1766 FS "Портрет в доспехах"
 Серебро $1,400 - 0 465Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
1 грош 1768 G
 Медь $70 - 0 188Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Талер 1794 "Восстание Костюшко"
 Серебро $710 - 0 370Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
1 грош 1767 g. g - строчная
 Медь $35 - 0 62Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
1 грош 1767 G. G - прописная
 Медь $100 - 0 237Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Злотовка (4 гроша) 1766 FS
 Серебро $130 - 0 257Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Талер 1788 EB
 Серебро $1,500 - 0 254Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Талер 1795 "Восстание Костюшко"
 Серебро $1,300 - 1 214Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Полугрош (1/2 гроша) 1768 G
 Медь $95 - 0 57Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Ползлотек (2 гроша) 1766 FS
 Серебро $85 - 0 307Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Двузлотовка (8 грошей) 1768 IS
 Серебро $450 - 0 42Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Трояк (3 гроша) 1766 g
 Медь $50 - 0 23Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
1 грош 1766 G. G - прописная
 Медь $190 - 0 25Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
3 дуката 1794 "Восстание Костюшко"
 Золото $10,000 - 0 80Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
1 грош 1790 EB
 Медь $35 - 0 42Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Трояк (3 гроша) 1767 G
 Медь $230 - 0 91Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
6 грошей 1794 "Восстание Костюшко"
 Серебро $120 - 0 157Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
1 грош 1794 MV
 Медь $35 - 0 46Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Шеляг 1768 G "Коронный"
 Медь $20 - 0 110Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Трояк (3 гроша) 1791 EB
 Медь $80 - 0 59Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Сребреник (1 грош) 1767 FS
 Серебро $35 - 0 113Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Сребреник (1 грош) 1768 FS
 Серебро $120 - 0 42Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Трояк (3 гроша) 1765 g "Портрет в доспехах"
 Медь $970 - 0 44Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
1 грош 1765 VG. VG под гербом
 Медь $55 - 0 55Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Злотовка (4 гроша) 1767 FS
 Серебро $130 - 0 275Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Полталера 1788 EB
 Серебро $580 - 1 247Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Злотовка (4 гроша) 1787 EB
 Серебро $150 - 0 132Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Ползлотек (2 гроша) 1767 FS
 Серебро $45 - 0 191Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
10 грошей 1790 EB
 Серебро $55 - 0 84Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Двузлотовка (8 грошей) 1768 FS
 Серебро $320 - 1 100Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Дукат 1766 FS "Звезда". Без ордена
 Золото $59,000 - 0 10Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Талер 1783 EB
 Серебро $2,300 - 0 57Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
1 грош 1769 g
 Медь $130 - 0 16Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
1 грош 1775 EB
 Медь $350 - 0 12Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Трояк (3 гроша) 1766 g "Портрет в доспехах"
 Медь $580 - 0 57Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
1 грош 1778 EB
 Медь $50 - 0 13Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Полугрош (1/2 гроша) 1767 G
 Медь $55 - 0 48Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
1 грош 1765 g. g - строчная
 Медь $110 - 0 53Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Трояк (3 гроша) 1790 EB
 Медь $65 - 0 60Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Двузлотовка (8 грошей) 1791 EB
 Серебро $830 - 0 63Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Двузлотовка (8 грошей) 1792 MV
 Серебро $310 - 0 45Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Трояк (3 гроша) 1766 G
 Медь $60 - 0 93Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Талер 1776 EB. LITH
 Серебро $2,400 - 0 4Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
1 грош 1788 EB
 Медь $20 - 0 21Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Талер 1793 "Тарговицкий". Серебро
 Серебро $5,000 - 0 144Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Двузлотовка (8 грошей) 1766
 Серебро $880 - 0 8Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
1 грош 1783 EB
 Медь $25 - 0 26Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
1 грош 1792 MV
 Медь $50 - 0 70Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
Шеляг 1766 FLS "Гданьский"
 Медь $120 - 0 102Coin photo Coin photo
Польша, Станислав II Август
1 грош 1791 EB
 Медь $20 - 0 29
Статья
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Денежное обращение периода Станислава Августа Понятовского

Станислав Август Понятовский, герб Циолек (телёнок), был последним королем Речи Посполитой (1764-1795). Родился 17 января 1732 года в Волчине, сейчас деревня Каменецкого района, Брестской области Беларуси. Его звали Станислав Антони. После своей коронации он взял второе имя Август. В молодости Станислав получил всестороннее и основательное образование. В 1750-х гг. Понятовский, в качестве посланника короля Речи Посполитой Августа III, находился в Петербурге, где у него состоялся роман с великой княгиней Екатериной - будущей императрицей Российской империи Екатериной II. Это знакомство оказалось очень полезным. В 1764 году, при поддержке императрицы Екатерины II, он занял польский трон. В этот период деятельность Понятовского была тесно связана с влиятельным семейством Чарторыйских. Через некоторое время появились противоречия между политикой Станислава Августа и "Фамилией" (фракцией) Чарторыйских. Вначале король пытался проводить независимую политика политических реформ. Однако перед лицом оппозиции со стороны России, Пруссии и Австрии он отказался от своих амбициозных планов. Во время тридцатилетнего правления Станислава Августа Понятовского Польша пережила большое количество исторических потрясений. Король был пассивным наблюдателем за этими событиями, а иногда и их участником вопреки своей воле. Это относится к таким событиям, как: Барская конфедерация (1768-1772), Первый раздел Польши (1772), Война с Россией (1792), второй раздел Польши (1793), восстание Костюшко (1794) и третий раздел Польши (1795). Понятовский играл ведущую роль во время Четырехлетнего сейма (1788-1792) как один из основных авторов Конституции от 3 мая 1791 года. Имея очень ограниченные возможности влиять на ход политических событий, король сосредоточился на культурной деятельности. Среди наиболее известных из его достижений в этой области: основание Национального театра в Варшаве и первого польского журнала "Монитор", организация знаменитых "Четверговых обедов", для польских писателей, ученых и интеллектуалов, а также поддержка талантливых художников. После третьего раздела Польши Станислав Август отрекся от престола (1795). Он умер 12 февраля 1798 года в Санкт-Петербурге. По сей день оценка правления последнего короля Речи Посполитой является предметом споров среди историков.


Городская чеканка


Во времена Станислава Августа в Польше было четыре монетных двора: два городских - в Гданьске и Торуни, и два государственных - в Кракове и Варшаве. Из них первые три функционировали только в начальный период правления Станислава Августа Понятовского. Монетный двор в Варшаве работал до самого конца, до 1795 года.

Тогда монетный двор в Гданьске выпустил:
- шеляги (1765 и 1766)
- трояки (1765 и 1766)
- шестаки (1764 и 1765)
- оловянные образцы двухзлотовой монеты (1767) и дуката (1765)

Монетная продукция монетного двора города Торунь:
- шеляги (1765)
- трояки (1764 и 1765)
- шестаки (1765)

Гданьские и Торуньские эмиссии монет не соответствовали планам короля, который задумал большую денежную реформу. В результате он потребовал, чтобы города королевской Пруссии подписали привилегии на чеканку монет. Города отказались, заявив, что они чеканили монеты законно и официально с 1457 года. Однако король не собирался сдаваться. В 1767 году Гданьск, Торунь и Эльблонг были вызваны в королевский суд, чтобы решить вопросы нелегальной эмиссии монет во время правления Августа III Саксонского. Городам Королевской Пруссии был фактически предъявлен ультиматум: если они откажутся от своих прав на чеканку, то процесс будет прекращен. Города согласились с выдвинутым требованием, и король, наконец, смог провести денежную реформу.


Денежные реформы


Первая реформа короля вступила в силу в 1766 году. Государство присоединилось к денежной системе, действовавшей с 1753 года в Австрии, южных немецких землях и Саксонии, которая была основана на голландском дукате и талере, который чеканился в количестве 10 штук из кёльнской марки (233,855 грамма) чистого серебра. Талер Станислава Августа был разделен на восемь злотых. Злотый, в свою очередь, содержал четыре серебряных гроша. Талер был разделен на 32 серебряных гроша. Отношение серебряного гроша к медному было установлено в соотношении 1 к 7 ½. Основными единицами были талеры, злотые и гроши. Были выпущены и более мелкие номиналы основных денежных единиц, такие как полуталеры, двузлотовки, полузлотовки (два гроша), и трояки среди серебряных монет, полугроши и шеляги среди медных монет. В результате реформы в обращение в Польше поступили новые монеты - эстетически красивые и и полновесные. Последнее, однако, оказалось проблемой. В Пруссии, соседней с Польшей государством, чеканка была иной. В Речи Посполитой чеканилось 10 талеров из кёльнской марки, в Королевстве Пруссия - 14. Поэтому польские талеры имели более высокую ценность, чем прусские. В результате это привело к массовому вывозу польских монет из Речи Посполитой и ввоз в Польшу прусских монет более низкой стоимости. Кроме того, в 1765 году Фридрих II Гогенцоллерн инициировал крупномасштабное производство поддельных польских монет. Как следствие, это еще больше увеличило количество серебра, "вывезенного" из Польши.


***


В 1780-х годах польские власти отреагировали на описанную выше ситуацию. В 1782 году был запрещён вывоз монет польской чеканки за пределы страны, а в 1787 году была проведена еще одна денежная реформа. Курс дуката был изменен с 16 ¾ злотых на 18 злотых, что было в соответствии с его рыночной стоимостью. В свою очередь, монетный курс злотого был повышен с 80 до 83 ½ от кёльнской марки. Этот шаг значительно снизил прибыль от перечеканки польских серебряных монет в прусские. Талер по-прежнему состоял из восьми злотых. Однако в нем было меньше серебра, так как стандарт злотого был понижен. Вторая реформа положила конец выпуску серебряных грошей и полузлотовок. В обращение была введена новая серебряная монета с необычным (на польском языке) обозначением нарицательной стоимости - 10 грошей медных.


***

Восстание Костюшко в 1794 г. привело к третьей и последней денежной реформе Станислава Августа Понятовского. Это было связано с необходимостью обеспечить повстанческую армию финансовыми средствами. Основные действия реформы:

- курс чеканки был изменен с 83 ½ до 84 ½ злотых с кёльнской марки
- появились 6-злотовые талеры вместо 8-злотовых
- была выпущена новая монета в 6 медных грошей. Это была монета из биллона

Денежная система, введенная в Речи Посполитой в 1794 году, сделала польскую монету менее ценной, чем прусская монета, с точки зрения содержания серебра. Этим можно было воспользоваться, взяв прусскую монету и перечеканив её в польскую. Однако эта идея не была реализована. В следующем году польское государство прекратило свое существование.


Ян Филипп Хольцхауссер и королевское золото


Правление последнего короля Речи Посполитой оценивается по-разному, часто очень критически. Однако нельзя отрицать, Станислав Август Понятовский вывел польскую чеканку из застоя и хаоса саксонской эпохи. Благодаря его монетарной политике в республике появились стабильные и полноценные деньги. Король лично повлиял как на реформы денежной системы, так и на художественный вид самих монет.

Монеты Станислава Августа являются примером классицизма в его лучшем проявлении. Основная заслуга в этом принадлежит Джону Филиппу Хольцхаузеру (1741-1792), который с 1766 года работал на Варшавском монетном дворе в качестве гравера монетных штемпелей. После смерти Хольцхаузера его преемником на этом посту стал Ян Якуб Райхель, который работал вместе с мастером с 1787 года. Примером гравировального искусства классицизма в его лучшем проявлении являются дукаты Станислава Августа, которые чеканились до 1795 года. Кроме того, во время восстания Костюшко были введены два новых номинала: станиславдоры - монеты в 3 дуката и полустаниславдоры достоинством в 1 ½ дуката.


Дариуш Маржента

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