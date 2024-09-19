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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1789 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1789 EB
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 24

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Двузлотовка (8 грошей) 1789 EB
Средняя цена 420 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
Злотовка (4 гроша) 1789 EB
Средняя цена 95 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
10 грошей 1789 EB
Средняя цена 230 $
Продажи
0 23

Медные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1789 EB
Средняя цена 180 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 грош 1789 EB
Средняя цена 250 $
Продажи
0 15
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