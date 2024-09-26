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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1789 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1789 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 1 грош 1789 года EB - цена монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,89 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,966,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1789
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1789 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 699 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1789 EB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша 1 грош 1789 EB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 1 грош 1789 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1789 EB на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1789 EB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 1 грош 1789 EB на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1789 EB на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 1 грош 1789 EB на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1789 EB на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 1 грош 1789 EB на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1789 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1789 EB на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1789 EB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 1 грош 1789 EB на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1789 EB на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша 1 грош 1789 EB на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1789 EB на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша 1 грош 1789 EB на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1789 EB на аукционе Russiancoin - September 5, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1789 EB на аукционе Janas - March 23, 2019
Польша 1 грош 1789 EB на аукционе Janas - March 23, 2019
Продавец Janas
Дата 23 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1789 EB на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Польша 1 грош 1789 EB на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1789 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 1 грош 1789 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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