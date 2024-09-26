Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1789 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,89 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,966,000
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1789
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1789 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 699 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?
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