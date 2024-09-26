1 грош 1789 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1789 года со знаком EB. Это медная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 699 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность UNC (1) XF (1) VF (11) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) RB (1) Сервис NGC (1)