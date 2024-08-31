Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1789 года EB (Польша, Станислав II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,48 гр
- Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
- Диаметр 21 - 22 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 313,653
Описание
- Страна Польша
- Период Станислав II Август
- Номинал 10 грошей
- Год 1789
- Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1789 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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