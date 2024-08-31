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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1789 года EB (Польша, Станислав II Август)

Аверс монеты - 10 грошей 1789 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август Реверс монеты - 10 грошей 1789 года EB - цена серебряной монеты - Польша, Станислав II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,48 гр
  • Чистого серебра (0,0299 oz) 0,93 гр
  • Диаметр 21 - 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 313,653

Описание

  • Страна Польша
  • Период Станислав II Август
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1789
  • Правитель Станислав Август Понятовский (Король польский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1789 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе Numedux - May 30, 2021
Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS61 NGC
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Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
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Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе Russiancoin - December 22, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность VF
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Польша 10 грошей 1789 EB на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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