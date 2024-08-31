10 грошей 1789 года EB (Польша, Станислав II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1789 года со знаком EB. Это серебряная монета периода Станислава II Августа отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3800 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность UNC (3) AU (1) XF (7) VF (11) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (1) Сервис NGC (1) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Künker (1)

MARCINIAK (4)

Niemczyk (4)

Numedux (2)

Russiancoin (1)

WCN (10)

Wójcicki (1)