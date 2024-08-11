Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты 10 грошей Станислава II Августа - Польша

type-coin
type-coin

10 грошей 1787-1795

Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1787 EB 413,540 0 341788 EB 684,745 0 581789 EB 313,653 R 0 231790 EB 1,068,000 0 841791 EB 608,636 0 291792 MV 594,445 R4 0 231792 MW 594,445 0 391793 MW 875,779 0 621794 MW Подделка - R6 0 01795 MW Подделка - R4 0 1
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Станислава II Августа Все польские монеты польские монеты номиналом 10 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск